شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيف رجلي أمن في قطر بعد تجاوزهما الحظر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

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أوقفت وزاره الداخليه القطرية، الجمعة، اثنين من منتسبيها العسكريين، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد مخالفي حظر التجول المفروض في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على "تويتر" إنها "أوقفت اثنين من منسوبيها العسكريين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد المخالفين".

وأضافت الوزارة أنه "تمت إحالة من قام بالتصوير إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن".