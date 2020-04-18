شكرا لقرائتكم ترمب: نكثف اختبارات كورونا للإسراع بفتح البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر السبت، انه سيتم توفير أكثر من 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا أسبوعياً رغم تكلفته الباهضة.

وقال في مؤتمر أزمة الخلية الأميركية حول مستجدات الجائحة، أن تكثيف إجراء اختبارات كوفيد 19 سوف يساعد في الإسراع بإعادة فتح البلاد.

كما أعلن عن مساعدات بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين في مواجهة تداعيات الوباء، بينما قال وزير الزراعة سوني بيرديو إن 16 مليار دولار ستذهب مباشرة للمزارعين، وسيتم استخدام 3 مليارات دولار لشراء منتجات غذائية ستوزع على الاكثر فقرا.

هذا وتوقع ترمب أن يصل عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة إلى 65 ألف ضحية.

في حين، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "نتوقع اتجاها نزوليا لحالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال أسبوعين".

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من جانبه، شدد فريق خلية الأزمة على أن إجراء اختبارات كورونا أساسي من أجل بدء المرحلة الأولى لإعادة فتح الاقتصاد، وأعلن أن إصابات كورونا التي تعاني من أمراض تنفسية انخفضت بنسبة ملحوظة.

ارتفاع الوفيات

إلى ذلك، أظهر إحصاء لرويترز ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 34 ألفا اليوم الجمعة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن بعض الولايات جداول زمنية لرفع القيود التي تهدف إلى الحد من الوباء.

ووصلت الوفيات إلى ما يقرب من 34700 يوم الجمعة ارتفاعا بنحو 1400 وفاة، وعدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 683786 إصابة.

وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت في أنحاء البلاد، حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل نيويورك ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي، أكد فجر الجمعة، أن خطة إعادة فتح الاقتصاد ستكون على 3 مراحل، وقال إنه سيبدأ بفتح عدد من الولايات بشكل منفرد وتدريجي، مؤكداً أن خطته لفتح البلاد ستفرض قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.