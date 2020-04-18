شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بزيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة لتطوير الوحدات بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير الوحدات الصحية بالقرى على مستوى الجمهورية، وفى محافظة المنيا على وجه التحديد، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهناك تحسن ملحوظ فى الأداء، وهذا ما أثبتته أزمة فيروس كورونا، واستكمالا لهذا الدور لابد من خطة لتطوير شامل كافة الوحدات الصحية على صعيد المحافظة حتى تكون إضافة للمنظومة فى الوقت الحالى.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، أن الوحدات الصحية قد تكون هي البديل الآن لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المطلوبة للمواطنين، وهذا الأمر يستوجب أن تتمتع هذه الوحدات بكافة الخدمات المنوط تقديمها، وهذا الأمر سينعكس على عدم تكدس بالمستشفيات وفى نفس الوقت توفير الخدمة اللازمة للمواطنين خاصة فى القرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض الوحدات فى المحافظات مجهزة على أعلى مستوى ولكن ينقص بعضها العنصر البشرى، أو الأجهزة والمعدات، مما يجعلها لا تقدم جميع الخدمات اللازمة، متابعا:" علينا استغلال الأزمة الحالية وتحسين كافة الأماكن وتأهيلها لكي تكون جاهزة لأن تؤدى جميع الخدمات سواء من خلال العنصر البشرى، أو من خلال الإمكانيات والمعدات والأجهزة".

وطالب عضو مجلس النواب، مراعاة هذا الأمر فى الموازنة العامة الجديدة، على أن يكون هناك مزيد من الاعتمادات المالية للنهوض بمستوى الخدمات على صعيد الوحدات الصحية، وأن تكون هذه الوحدات بمثابة مستشفى صغير متكامل فى كل قرية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عاجل.