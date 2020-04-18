شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الخانكة يطالب بتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور بمحافظة القليوبية، توفير الاعتمادات المالية لتحسين خدمات مياه الشرب بمنطقة الخانكة، قائلا:" يعتبر ملف مياه الشرب من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير، مما يستوجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة فى الموازنة العامة الجديدة لإدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطنين، وعلى الرغم من الجهود التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة من خلال الاهتمام بها وترجمة ذلك فى صورة خدمات على أرض الواقع حيث تم تحسين الخدمة فى العديد من المناطق ولكن تظل بعض المناطق فى حاجة ماسة لمزيد من الاعتمادات للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بها لتحسينها.

وطالب عضو البرلمان، عمل حصر بكافة القرى التى تعانى من أزمة فى مياه الشرب والصرف الصحى، ومن ثم يتم وضع جدول زمنى لتنفيذ الأعمال وتحسين الخدمة، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وهذا الأمر يستوجب توفير مزيد من الاعتمادات فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القت الضوء على هذه الازمة وذلك من خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ محافظة القليوبية في تنفيذ الأعمال المسندة إليها منذ عام 2015، عدم اتخاذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أي إجراء تجاه هذه الشركة على الرغم من احتياج المواطنين بالمركز إلى توفير 150 ألف متر مكعب من المياه النقية يوميا كحد أدنى للوفاء باحتياجاتهم المعيشية.