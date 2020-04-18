شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بوضع خطة توعية بشأن تنقل المواطنين بين المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تدشين مزيد من حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام بشأن تنقلات المواطنين بين المحافظات وفى وسائل النقل والمواصلات العامة، خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وساعات الزروة، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن منع انتشار فيروس كورونا فى المجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وسائل المواصلات واستمرار تنقل المواطنين بين المحافظات من الممكن أن يكون سببا فى انتشار العدوى وذلك فى حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التى تم الإعلان عنها سواء من خلال منظمة الصحة العالمية أو تلك التى أعلنتها وزارة الصحة المصرية، وكافة الوزارات المعنية بهذا الأمر.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون هناك دور توعوي للمواطنين، خاصة وأن الإجراءات التى تم الإعلان عنها لمواجهة أزمة فيروس كورونا لن تؤتى ثمارها فى حالة الاستهتار من قبل بعض المواطنين، وذلك لأن المواطن هو محور أساسى فى منع تفشي الفيروس فى المجتمع، وهذا من خلال تنفيذ التعليمات، وعدم الخروج إلا فى الحالات الضرورية فقط، وأن يكون هناك التزام كامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشاد العليمى، بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، وأعلنت عنها بشكل مسبق فور وجود هذا الوباء، مما حد من انتشاره، بالإضافة لدور المواطنين فى مساندة ودعم هذه الإجراءات، مناشدا جميع المواطنين بتنفيذ هذه الإجراءات بشكل صارم لمنع تفشى الفيروس وخروجه عن السيطرة وهذا سينعكس على المجتمع بصورة سيئة.