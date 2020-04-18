شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد بدوى: الإفراج عن زعيم المافيا التركية يفضح علاقة أردوغان بالإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب احمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قيام زعيم المافيا التركية علاء الدين جاكيجى، بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بعد قرار العفو عن جاكيجى، بعد قضائه 18 سنة فى السجون التركية بتهمة ارتكاب جرائم منظمة فى حق الشعب والمجتمع التركى، يؤكد تواطؤ أردوغان مع المافيا العالمية والتنسيق معها.

وأوضح بدوى، فى بيان له، أن جاكيجي خطر على الأمن العام التركى والدولى وهو مسجون وفقا لقوانين تركية، ورغم ذلك أفرج عنه أردوغان ويزعم أن ما فعله يتماشى مع قانون العفو العام الذى أصدره أردوغان بسبب تفشى كورونا.

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وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن التصرفات المستفزة لأردوغان خلال الفترة الأخيرة ومنها شحن المرتزقة الإرهابيين إلى ليبيا باستمرار والتنسيق مع قادة تنظيم داعش الإرهابى من خلال أجهزة المخابرات التركية تسبب فى خلق حالة من الاستياءال كبير داخل تركيا من تصرفات أردوغان المتهورة ومساندته للمافيا والإرهابيين واللعب بهم لزعزعة استقرار المنطقة.

وأشار النائب أحمد بدوى إلى أن الموقف المصرى من أردوغان واضح تماما، قائلا "مصر لا تعادى الشعب التركى، ولكنها ترفض أساليب النظام الإرهابى الحاكم فى أنقرة".