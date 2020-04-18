جامعة القاهرة: تحويل قصر العيني الفرنساوي لمستشفى عزل.. ولا إصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي من جميع المرضى يأتي نتيجة لاختياره كمستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب حال إصابة أحدهم.

وأضاف علم الدين، في بيان اليوم، أنه تم إجراء مسح طبي لجميع المرضى بقصر العيني الفرنساوي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهم للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

وأوضح أنه لا صحة لما يتردد من وجود إصابات بكورونا لمرضى المستشفى، وجرى التأكد من سلامتهم تماما وعمل مسحات لهم قبل عملية النقل.