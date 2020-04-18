فيروس كورونا: توقعات بموجات قادمة في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر أحد أساتذة معهد الصحة العالمية التابع لكلية لندن الجامعية، أحد أهم الصروح العلمية والبحثية في بريطانيا، من موجات قادمة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، بحسب بي بي سي.

ويستند البروفيسور أنتوني كوستيلو في رأيه على ما اعتبرها استجابة بريطانيا البطيئة للغاية في مواجهة التهديد، وعدم إجراء فحوصات استباقية كافية إما لتشخيص المرض أو لمعرفة العدد الفعلي للذين أصيبوا به، ومن ثم أخذ الاستعدادات الوافية خاصة في أقسام العناية الفائقة.

ويقول العالم البريطاني " "إذا تمكنا من قمع هذا الفيروس وانتشاره في المرحلة المقبلة، ونحن نأمل أن تفضي إجراءات الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي على المستوى الوطني حتى الآن إلى هذا الشيء وإلى قمع الوباء بشكل كبير - لكن المزيد من موجات هذا المرض ستتوالى لاحقا علينا".

وأضاف أن "الواقع القاسي" هو "أننا كنا بطيئين جدا في التصرف حيال عدد من الأمور" وهو ربما ما دفع المملكة المتحدة إلى أن تكون ربما في قائمة الدول الأعلى من حيث معدلات الوفيات في أوروبا".