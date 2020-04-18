ترامب: سنوفر أكثر من ٥ ملايين اختبار كورونا أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (وكالات)

‏قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحكومة سوف توفر أكثر من 5 مليون اختبار كورونا أسبوعيا رغم التكلفة الباهظة.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، ونقلته فضائية العربية، اليوم السبت، أن إدارته ستخصص مساعدات بقيمة 19 مليار دولار لدعم المزارعين في مواجهة تداعيات كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن ترامب، أمس أن ٢٩ ولاية جاهزة للبدء في تنفيذ خطة إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت.

وأضاف ترامب، أن أي ولاية أمريكية جاهزة للبدء ترى نفسها جاهزة لخطة فتح الاقتصاد عليها البدء في تنفيذها من االغد.

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وأوضح أن إدارته ستواصل تقييد حركة القادمين من الخارج حتى بعد إعادة فتح الولايات.

‏ وقال ترامب إن الإدارة ستحافظ وبكل صرامة على التباعد الاجتماعي في ظل تنفيذ إجراءات الفتح.

وأوضح أن حكام الولايات الأقل تأثرا بالفيروس والتي سيبدأ بها إجراءات إعادة الفتح سيكونوا هم المشرفين على تلك العملية، وسيقدمون تقارير حول المستجدات.

وأكد ترامب، إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.