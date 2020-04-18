أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الجمعة، منح تسجيل مؤقت مدته ستة أشهر لجميع الممارسين الصحيين المتقدمين بطلبات تصنيف مهني من غير اشتراط اجتياز اختبار التصنيف على أن يقوم الممارس باستكمال إجراءات التسجيل واجتياز الاختبار بعد انتهاء التسجيل المؤقت، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتعد هذه ضمن خطوات المرحلة الثانية لمبادرة امتنان التي أطلقتها الهيئة خلال هذه الفترة لدعم الممارسين الصحيين والقطاع الصحي.
وقد باتت هيئة التخصصات الصحية ضمن الكلمات الأكثر بحثًا من مستخدمين موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، ونقدم إليكم بعض المعلومات عنها.
تم إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1413 هـ/1993م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية مستقلة، المركز الرئيسي للهيئة يقع في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس أمناء الهيئة هو وزير الصحة السعودي حاليا توفيق الربيعة، وأمينها العام هو أيمن بن أسعد عبده ويتبعه الأمناء المساعدون لمختلف شؤون الهيئة.
والإشراف على الامتحانات التخصصية، وإصدار الشهادات بدءً من الزمالة السعودية (البورد السعودي) والتي تعادل الدكتوراة مهنيًا وكذلك الدبلوم وشهادات العضوية، وتقييم الشهادات العلمية ومعادلتها، وتقييم المؤسسات الصحية والتعليمية الصحية والاعتراف بها، والإشراف على جميع الامتحانات التخصصية.
تكون مسئوليتها، وضع البرامج الصحية التخصصية،
كما تهدف إلى تطوير الاداء المهني للممارسين الصحيين في مختلف التخصصات الأطباء ومساعدي الأطباء والأخصائيين والفنيين والعمل على تقويم المستشفيات والمراكز الفنية، والتطبيق العلمي في مجال التخصصات الصحية، ووضع الاختبارات التخصصية، ومن ثم إقرار نتائجها، ومنح شهادات الاختصاص، وتشجيع الأبحاث في مجال الاختصاص، والقيام باقتراح الخطط العامة لتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية، ووضع معايير الممارسة المهنية وفق أُسس وأخلاقيات ممارسة المهنة الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.