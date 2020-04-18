الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2418 مصابًا و364 حالة وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 2418 إصابة، و364 حالة وفاة.
وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومي، إنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة، و16 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 846 حالة.
وأضاف أن عدد الحالات الخاضعة للعلاج 3635 حالة منها 1529 مؤكدة بالتحاليل(بى سى آر)، و2106 حالات محتملة تم كشفها بالأشعة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالاتالإصابة بها.
وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجارى تطبيق حظر التجوال الجزئى من 7 مساء إلى 7 صباحا فى كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التى تم وضعها قيد الحجر الصحى الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
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