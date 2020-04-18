أمر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى الوزراء المعنيين بالشروع فى عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين فى الخارج إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس الماضى بسبب فيروس الخارج إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس الماضى بسبب فيروس كورونا وقال بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية اليوم الجمعة إن المواطنين، الذين سيتم إجلاؤهم، سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحى فى أماكن أعدت لهذا الغرض، حيث سيتم ضمان متابعتهم الطبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الجزائري يأمر بالشروع فى عملية إجلاء مواطنيه العالقين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.