مرتزقة تركيا يقصفون مدنيين في سوريا

عواصم (وكالات) جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقة رجب طيب أردوغان الإرهابيون اعتداءاتهم على منازل المدنيين السوريين والممتلكات في القرى والبلدات الواقعة شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته اعتدت بسلاح المدفعية وانطلاقاً من مواقع مختلفة من داخل الأراضي التركية، ومن نقاط المراقبة في تل مندل وعنيق الهوى والداوودية مستهدفة قرى النويحات وباب الفرج الواقعة شمال بلدة أبو راسين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.

وأكدت سوريا، أمس، أنها «ستنتصر على الاحتلال التركي وإرهاب رجب طيب أردوغان،

وصولاً إلى النصر المؤزر والمتمثل بتطهير تراب سوريا من آخر إرهابي موجود عليها».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 27 مسلحاً في منطقة التنف سلموا أنفسهم للسلطات السورية.

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