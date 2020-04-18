ترامب: «إعادة تشغيل» أميركا على 3 مراحل

شادي صلاح الدين، ووكالات (عواصم)

رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مليوني شخص ووفاة زهاء 150 ألفاً في أنحاء العالم، إلا أنه مع الزيادة المستمرة في أعداد المتعافين إلى قرابة 550 ألفاً وآمال بلوغ ذروة التفشي، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ «الوقت حان» لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في أميركا نحو 33 ألفاً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 670 ألفاً، لكنّ ثمة مؤشّرات ظهرت على تباطؤ الفيروس، خصوصاً في ولاية نيويورك الأكثر تضرّراً.

وأعلن ترامب أنّ الوقت حان «لإعادة فتح» الاقتصاد الأميركي الذي توقّف جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركاً أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على 3 مراحل «ولايةً تلو أخرى» وعلى أساس معطيات «يُمكن التحقّق منها» لتجنّب موجة جديدة من الفيروس.

وقال ترامب: «استناداً إلى أحدث البيانات، يتّفق فريق الخبراء لدينا الآن على القول إنّه يُمكننا بدء المرحلة المقبلة من حربنا، والتي نُسمّيها: إعادة تشغيل أميركا».

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات وزارة الصحّة ارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس في مستشفياتها إلى 14576 حالة وفاة بعد تسجيل 847 حالة وفاة جديدة أمس.وحذر البروفيسور أنتوني كوستيلو، من معهد الصحة العالمية بكلية لندن الجامعية، أن بريطانيا ستواجه «موجات أخرى» من فيروس كورونا ولديها «على الأرجح أعلى معدلات الوفيات في أوروبا»، لأن الحكومة كانت بطيئة للغاية في التحرك لمواجهة هذه الجائحة، محذراً من أن المملكة المتحدة يمكن أن تشهد 40 ألف حالة وفاة.