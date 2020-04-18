مقتل 19 «حوثياً» في جبهتي مأرب والجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل مالا يقل عن 19 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجرح آخرون، أمس الجمعة، باشتباكات مع الجيش اليمني في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق البلاد.

وذكرت مصادر في الجيش اليمني بمأرب لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش صدت، في وقت مبكّر الجمعة، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح الواقعة غرب المحافظة، وتشهد قتالاً عنيفاً مستمراً منذ ثلاثة أشهر.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال هجوم للحوثيين على «التباب السود» في صرواح، بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة مسلحين حوثيين، بينهم قيادي ميداني.

كما سجلت اشتباكات متقطعة بين الجانبين في مناطق شمال غرب محافظة مأرب على الحدود مع محافظة الجوف المجاورة، وعلى الأطراف الشرقية لمديرية نهم الواقعة شمال غرب مأرب وتتبع محافظة صنعاء.

وقتل تسعة مسلحين حوثيين، وأصيب آخرون، أمس، في هجوم مباغت لقوات من الجيش اليمني على موقع للميليشيات الحوثية شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف. وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ«الاتحاد» أن قوات عسكرية نفذت عملية نوعية وهاجمت مواقع تابعة للحوثيين شرق منطقة بير المرازيق، القريبة من مدينة الحزم الخاضعة لسيطرة الميليشيا منذ مطلع مارس، موضحة أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة على الأقل من مسلحي الحوثي، وأسر عدد آخر.

وأكد متحدث باسم قوات الجيش في الجوف أسر عشرة مسلحين حوثيين خلال العملية العسكرية التي استهدفت موقع «النضود» شرق بير المرازيق، مضيفاً أن القوات الحكومية استولت أيضاً على مركبتين عسكريتين تابعتين للميليشيا بكامل «عتادها العسكري».