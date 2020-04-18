أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في عدد من المدن.

بذلك، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالمرض في المملكة، منذ ظهور الفيروس، 7142 حالة.

من بين هذه الحالات، يوجد حالياً 6006 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 74 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 59 حالة ليبلع العدد الكلي للمتعافين 1049 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 87 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.