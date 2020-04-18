مستشار في جماعة طنجة يحذر من تزايد الإصابات بكورونا بين العمال بسبب ضغط أرباب المصانع على المستخدمين

حذر حسن بلخيضر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس جماعة طنجة، من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين العمال، بسبب ما تقوم به المصانع من ضغط على مستخدميها، للرجوع إلى عملهم، أو فصلهم عنه.

وكشف بلخيضر في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أن “عددا من الشركات الصناعية تقوم بالاتصال بعمالها داخل، وخارج طنجة، الذين سرحتهم، قبل شهر، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وتدعوهم إلى استئناف عملهم تحت طائلة الطرد، في حالة عدم التحاقهم، ما يخلق لهم حالة من الهلع، والخوف، ويجعلهم بين خيارين صعبين إما الحضور أو الطرد”.

وأضاف بلخيضر، في التدوينة ذاتها “أن العمال يتنقلون بطرق سرية، ويخاطرون بأنفسهم من أجل الالتحاق بمقرات عملهم بمدينة طنجة، مخافة فصلهم عن عملهم، كما أن الخطر الأكبر هو اختلاط المتنقلين من مدن أخرى من دون أن يخضعوا لأي فحوصات طبية قبل أن يستأنفوا عملهم”.

وأوضح بلخيضر، أن “هذه صورة من الجشع، والترهيب، والتخويف، الذي تلجأ إليه بعض العقليات، التي تتاجر في الأزمات حفاظًا على مصالحها، وثرواتها”.