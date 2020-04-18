حثت وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية، على تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت الوزارات في بلاغ مشترك، إنها تستحضر لالوضع الوبائي للأسبوع الأخير، الذي تميز بظهور بؤر لحالات متعلقة بأنشطة تجارية وصناعية، همت بعض الوحدات في بعض المناطق بالمغرب.
وتهم التدابير الوقائية والاحترازية، التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل، وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، وتوفير وسائل نظافة اليدين بشكل منتظم للمستخدمين والزبناء، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، و الاستعمال الإجباري للكمامات سواء من طرف المستخدمين أو الزبناء أو المتعاملين.
وتشمل التدابير أيضا، إعادة تنظيم العمل بالوحدات بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين أو الزبناء المتواجدين في وقت واحد بالوحدة، علاوة على التقليص من كثافة المستخدمين أثناء عملية تنقيلهم من وإلى مقرات العمل.
وأهابت الوزارات بالمستخدمين التقيد بالإجراءات والترتيبات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو وسائل التنقل أو داخل البيوت.
وأكد البلاغ أن اللجان الدائمة المختلطة ستتكلف بمراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ التدابير الزجرية في حق كل المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور بؤر “كورونا”.. الحكومة تحث “الباطرونا” على تعزيز التدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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