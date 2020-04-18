صندوق النقد: إفريقيا تواجه فجوة مالية تصل إلى 44 مليار دولار للتعامل مع كورونا

دعا صندوق النقد الدولياليوم الجمعة إلى دعم دولي عاجل لمساعدة الدول الإفريقية علىمواجهة جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة والتي ستتسبب في انكماشبنسبة 1.25 بالمئة في 2020، هو الأسوأ على الإطلاق.

وأبلغت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الوزراء ومسؤوليالأمم المتحدة وآخرين أن القارة الإفريقية تفتقر إلى المواردوإمكانيات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة، وأنها تحتاج مالا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة.

وحتى بعد الدعم الدولي، فإن الدول الإفريقية تواجه فجوة بنحو44 مليار دولار، حسبما ذكرته جورجيفا خلال مؤتمر بعنوان "التعبئةمع إفريقيا" بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنكالدولي.



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