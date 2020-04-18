شرطة النجف تعلن ضبط 212 مخالفاً لحظر التجوال خلال اسبوع

اعلنت شرطة النجف، السبت، عن ضبط 212 مخالفاً لحظر التجوال في المحافظة خلال اسبوع.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات قائد الشرطة، دوريات نجدة النجف تنفذ ممارسة أمنية في عموم المحافظة لفرض حظر التجوال وتسلم ٢١٢ شخصا مخالفا و٥٠ دراجة نارية و ١٠٠ سنوية إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم وفق القانون وبإشراف مدير قسم النجدة".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.