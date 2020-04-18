اعلنت شرطة النجف، السبت، عن ضبط 212 مخالفاً لحظر التجوال في المحافظة خلال اسبوع.
وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات قائد الشرطة، دوريات نجدة النجف تنفذ ممارسة أمنية في عموم المحافظة لفرض حظر التجوال وتسلم ٢١٢ شخصا مخالفا و٥٠ دراجة نارية و ١٠٠ سنوية إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم وفق القانون وبإشراف مدير قسم النجدة".
وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النجف تعلن ضبط 212 مخالفاً لحظر التجوال خلال اسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.