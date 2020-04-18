العراق يعلن مقتل القيادي في داعش "أبو حفصة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، مقتل القيادي في تنظيم داعش المتشدد "أبو حفصة" في منطقة الطارمية شمال العاصمة.

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وكشفت القيادة أن القيادي المتشدد كان يشغل منصب "ما يسمى عسكري منطقة المثنى/ شمال بغداد"، مشيرة إلى أن هذه العملية "جاءت بعد نصب كمين محكم له في قرية البو عبدو بقضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وتصاعدت حدة التحذيرات من عودة نشاط تنظيم داعش إلى بعض المحافظات العراقية، بعد انسحاب القوات الأمريكية من عدة قواعد في محافظات كركوك وبغداد.

وشن تنظيم داعش سلسلة هجمات خلال الأيام القليلة الماضية، قتل خلالها عدداً من عناصر قوات الأمن العراقية، عبر عمليات مفاجئة، استغل فيها التنظيم الانشغال بأزمة وباء كورونا.