تسجيل 16 وفاة بكورونا في الجزائر ترفع الإجمالي إلى 364

أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة في الجزائر جمال فورار، في التقرير اليومي لحصيلة كورونا، إنه "تم تسجيل 16 وفاة و150 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 2418 إصابة من ضمنها 364 وفاة".
وأوضح فورار، أن عدد المتعافين من الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغ 63، ليصل الإجمالي إلى 864.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و219 ألفا، توفي منهم قرابة 150 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 560 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.
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