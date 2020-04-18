مجلس الأمن: على قوى الصراع في اليمن وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن

دعا ​مجلس الأمن الدولي​، القوى المعنية في ​اليمن​ بـ"ضرورة التوصل لاتفاق وقف ​إطلاق النار​ بأسرع ما يمكن، والانخراط إيجابيا مع جهود المبعوث الأممي ​مارتن غريفيث​"، معرباً عن "قلقه من مغبة انتشار ​فيروس كورونا​ وتداعياته على الشعب اليمني".

وطالب المجلس، في بيان، "ببدء تدابير بناء الثقة بين قوى الصراع والتركيز على التوصل لتسوية سياسية، وإتاحة الوصول إلى الفئات المتضررة في ضوء وباء كورونا"، محذراً من ان "معركة كورونا في اليمن قد تستنزف موارده وقدراته، وأقل ما يمكننا فعله هو وقف الحرب".