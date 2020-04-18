رئيس المكسيك: طلبت الاجتماع مع الرئيس الأميركي في حزيران او تموز المقبل

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه "تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب واقترح عليه عقد اجتماع في حزيران او تموز سيكون أول لقاء شخصي بينهما"، مشيراً الى ان "ترامب وعده بإرسال ألف جهاز تنفس صناعي بجانب اختيارات لشراء المزيد منها، ولن تكون هناك قيود على مبيعات المعدات الطبية للمكسيك".
هذا وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، في وقت سابق، "تسجيل 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449"، مشيرة الى ان "عدد الإصابات في البلاد ربما تصل إلى 26500".
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