تسجيل 281 إصابة جديدة بكورونا وهي الأعلى منذ تفشيه في المغرب

سجل المغرب رقما قياسيا جديدا في وتيرة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد بواقع 281 حالة جديدة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة ​الأمراض​ ب​وزارة الصحة المغربية​ محمد اليوبي، أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم، تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2564 حالة بعد أن كان 2283 حالة مساء الخميس.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس حيث بلغ الرقم القياسي السابق، المسجل مساء الخميس، 259 حالة.