مقتدى الصدر لترامب: لا دواء إلا بالإذعان إلى السماء ورب السماء

توجه زعيم "​التيار الصدري​" في ​العراق​ ​مقتدى الصدر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لافتاً الى انه "بعد عهدنا بكم كتجار حروب وإبادة وقتل وترويع للشعوب اليوم نعهدك يا ترامب تتلاعب بمصير الشعوب غير مبال بالجائحة أو الوباء، وتتسارع إلى تسييسه ومحاربة أعدائك به، ولم تكتف بمهاجمة ​الصين​ بل سارعت حتى لمهاجمة ​منظمة الصحة العالمية​ وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم كفاءتك في إدارة أزمة عالمية، كيف لا؟ وأنت لم تستطع حماية شعبك لكي تستطيع دفع الوباء عن العالم".

ولفت الصدر الى ان "لا ينبغي على الجميع غلق أبواب السماء من خلال تحدي الإله، بل لا دواء إلا بالإذعان إلى السماء ورب السماء وذلك حق كما أنكم تنطقون، فلا التحدي ينفع ولا الإلحاد ينفع".