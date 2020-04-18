الجيش الإسرائيلي يتفقد الخروقات في السياج على الحدود مع لبنان

تفقدت وحدات من الجيش الإسرائيلي الخروقات في السياج على الحدود اللبنانية جنوباً حيث أعلن عن اكتشاف 3 خروقات في مناطق مختلفة.
و كان قد أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي منذ بعض الوقت، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في أعقاب إنذارات على السياج الحدودي مع لبنان، أطلق الجيش الإسرائيلي قبل قليل عدة قنابل إنارة في المنطقة"، لافتاً إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتمشيط المنطقة الحدودية مع لبنان وتأكد من عدم وجود أي تسلل منه إلى داخل إسرائيل".
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