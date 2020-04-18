طقس السبت قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، على أن يكون السبت قليل الغيوم وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، على أن يكون الأحد قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
أما طقس الإثنين فتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل.
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