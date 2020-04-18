شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تتفقد عددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، غدا السبت، عدد من المشروعات القومية بمدينة العلميين الجديدة في إطار زيارتها الميدانية للتأكد من انتظام سير العمل مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التي بدأتها اللجنة بتفقد العاصمة الإدارية لمتابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.

ويشارك في الوفد البرلماني برئاسة النائب عماد سعد حمودة، كل من يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.

ومن المقرر، أن تعد اللجنة البرلمانية تقريرا بخصوص الزيارتين لعرضه على رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال.

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وكانت للجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، قد تفقدت الأسبوع الماضي، عددا من مواقع العمل للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها التابعة لشركتي أوراسكوم للإنشاءات والمراسم، بحضور المهندس محمد عبد المقصود رمضان رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التأكد من انتظام سير العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العمال.

وأشاد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واصفا القرار بأنه "صائب".

وقال حمودة، إن طبيعة عمل قطاع المقاولات لا تحتاج الإجراءات الوقائية مثل ما يحتاجه القطاع الصناعي ، لأن طبيعة العمل تكون متباعدة في مواقع العمل، مشيراً إلى أن توقف العمل في المشروعات يمثل أزمة في تراجع الاقتصاد ، لاسيما وأن قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية.

وأكد أن أهمية استمرار العمل في قطاع المقاولات ضروري لصالح العمالة غير المنتظمة حيث أن هناك ما يقرب من 5.6 مليون في هذا القطاع، مشيرا إلي أن الهدف من الزيارة الاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مواقع العمل.