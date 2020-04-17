جماعة طنجة توضح حقيقة تخصيص 200 تابوت و80 مستودعا لموتى كورونا

فندت جماعة طنجة، اليوم الجمعة، ما تداولته مواقع إلكترونية محلية ووطنية، حول تخصيص 200 تابوتا و80 مستودعا لموتى كورونا، وما تم تداوله بخصوص تجهيز مركز الطب الشرعي الجديد.
وقالت الجماعة في بلاغ لها، إنه تنويرا للرأي العام، فإنها تعلن أن التوابيت والحافظات والكفن، تتعلق بمعدات تعمل الجماعة كل سنة على توفيرها لتدبير عمليات دفن الموتي التي تتكفل بهم، وخاصة المعوزين والمتشردين، وموتى الهجرة السرية، والمجهولي الهوية، وفق مساطر قانونية معمول بها لدى مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة والتي يؤطرها قانون الطب الشرعي.
وأوضحت الجماعة أن الأمر يتعلق، بصفقة سنوية اعتيادية، قامت بها لتجهيز قسم حفظ الصحة بمركز الطب الشرعي، ولا علاقة لذلك بالتدابير الاحترازية التي تنهجها الجماعة، تحسبا لأي ارتفاع في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد.
وأبرزت الجماعة، أن تجهيز مستودع الأموات بمركز الطب الشرعي بثلاجات، تم في إطار اتفاقية شراكة جمعت بينها وبين ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتمويل من مجلس الجهة.
وقالت الجماعة أشغال بناء وتهيئة مركز الطب الشرعي الذي سيشرع في تقديم خدماته في القريب العاجل، مشروع متكامل عملت على إنجازه، بالإضافة إلى المقبرة النموذجية منذ المجلس السابق، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى.
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