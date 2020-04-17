سيدي قاسم بدون “كورونا” بعد تسجيل 259 إصابة بجهة الرباط سلا الفنيطرة

سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 259 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أي بزيادة حالة جديدة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت معطيات الرصد الصحي للمديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنطيرة، الخاصة بمرض “كوفيد-19″، أن عدد حالات الشفاء بلغ 89 حالة، كما تم تسجيل عشر حالات وفاة جراء الإصابة بالمرض.

ويظهر توزيع حالات الإصابة، حسب المدن، وفق المصدر ذاته، أن الرباط تتصدر القائمة بأكبر عدد للحالات المسجلة، بـ110 حالات إصابة مؤكدة، تليها الصخيرات-تمارة بإجمالي 74 حالة، ثم سلا بـ45 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في القنيطرة 22 حالة، فيما سجلت الخميسات سبع حالات إصابة، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة بسيدي سليمان، فيما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في سيدي قاسم.