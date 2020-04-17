إقليم الحسيمة.. انتحار شاب في عقده الثالث في ظروف غامضة

اهتزت جماعة “بوشيبت”، مساء أمس الخميس، في إقليم الحسيمة، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شاب على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته، الموجود في دوار “تورارت” في ظروف غامضة.

وتشير المعلومات المتوفرة لـ”اليوم 24″ أن الراحل في عقده الثالث، متزوج حديثا، عثر عليه أحد أفراد أسرته معلقا بواسطة حبل ملفوف حول عنقه، في إحدى غرف المنزل، وسط صدمة أسرته، ومعارفه، إذ إن الراحل لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية، حسب مقربين منه.

ونقلت سيارة نقل الأموات جثة الشاب إلى مستودع الأموات، التابع لإقليم الحسيمة، قصد عرضها على تشريح طبي، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.