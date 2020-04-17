أكثر من 150 ألف وفاة في العالم جراء وباء فيروس “كورونا”.. الثلثين بأوروبا

أسفر تفشي وباء كوفيد-19، عن وفاة أكثر من 150 ألف شخص في العالم، نحو الثلثين في أوروبا، وذلك منذ ظهوره في الصين في دجنبر الماضي، بحسب تعداد أجرته فرانس برس الجمعة الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، ويستند إلى إعلانات رسمية.
وفي الحصيلة، توفي 150142 شخصا في العالم (من أصل 2,207,730 إصابة)، نحو الثلثين في القارة الأوروبية الأكثر تأثرا بتفشي الوباء (96721 وفاة من اصل 1,100,677 إصابة).
وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة سج لت وفيات (34575)، تليها ايطاليا (22745)، فاسبانيا (19478) وفرنسا (18681) والمملكة المتحدة (14576).
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