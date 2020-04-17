كورونا.. جماعة طنجة تسارع الزمن لإنهاء أشغال مركز الطب الشرعي تحسبا لأي طارئ

تسارع جماعة طنجة الزمن، لافتتاح مركز الطب الشرعي في منطقة الرهراه، خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن الخطة الاستعجالية، التي تنهجها لمواجهة جائحة كوفيد- 19 تحسباً لأي طارئ.

وكشف بلاغ للجماعة، اليوم الجمعة، أن محمد البشير العبدلاوي، رئيس مجلس جماعة مدينة طنجة، وعددا من المسؤولين الجماعيين، وقفوا على مدى تقدم الأشغال، سيما المرتبطة بالتهيئة الخارجية لمركز الطب الشرعي في منطقة الرهراه، التي تعرف نسبا متقدمة من الإنجاز، والتجهيز الداخلي، الذي تحرص من خلاله جماعة طنجة على توفير مختلف الأجهزة، والآليات الضرورية، وتزويده بكل الوسائل، والتجهيزات الحديثة وفق معايير دولية.

Advertisements

وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم تفقد مختلف التجهيزات الطبية، الموجودة في المركز، وكيفية اشتغالها، والاستفادة منها، ناهيك عن جميع المرافق، والخدمات المرتبطة بها، والوقوف على مدى استجابتها للخدمات، التي ستقدم للمواطنين.

وأوضح المصدر، أن “مركز الطب الشرعي من المشاريع المهيكلة، والنموذجية، التي تعززت بها البنية التحتية في المدينة والجهة، والذي ستتوفر فيه مواصفات عالية، من حيث المساحة، والتجهيزات الضرورية لتقديم أحسن الخدمات”.