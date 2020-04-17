حالات إصابة بكورونا في صفوف سائقي شاحنات التجارة الدولية ومطالب بحمايتهم

بعد اتخاذ المغرب قرار تعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية السياحية، حافظت البلاد على الرحلات الخارجية ذات الطابع التجاري، وسط مطالب لحماية مهنيي النقل الدولي، والمحلي، بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوفهم.

وقال مصطفى شعون، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل، في تصريح لـ”اليوم 24″، خلال الأسبوع الجاري، إن مهنيي النقل الدولي للبضائع، لا يتوفرون على المعدات الوقائية، لا في الميناء المتوسطي، ولا عبر معبر الكركارات، حيث يتم فقط تعقيم الشاحنات، التي تدخل إلى الأراضي المغربية. ‎

وأوضح شعون، أنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد لسائقين عادا من إسبانيا، داعيا إلى ضرورة توفير مواد التعقيم، والكمامات، والوجبات السريعة للسائقين، حتى لا يضطروا إلى النزول من شاحناتهم للبحث عن الأكل، في ظل حالة الطوارئ، التي تعيشها جل الدول الأوربية، والإفريقية.

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واعتبر شعون، أن السلطات المغربية مطالبة بالرعاية الصحية التامة، والكاملة للسائقين المهنيين، الذين يقفون في الصفوف الأمامية أمام الوباء، لأنهم يحافظون على التزامات المغرب التجارية الخارجية.

أما على المستوى الداخلي، فأكد شعون أن السائقين المهنيين يعانون كذلك من عدم وجود مكان لقضاء حاجتهم في طريق سفرهم الطويل، بعد أن أغلقت محطات الاستراحة في الطرق السيارة.