المغرب: 281 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا ترفع اجمالى الاصابات إلى 2564

الجمعة 17 أبريل 2020

صورة أرشيفية Advertisements

كشفت وزارة الصحة المغربية ، مساء اليوم، عن تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 2564 حالة.



وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، فى تصريح صحفى، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 135 حالة إلى مساء اليوم وتم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 281 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 10388 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد