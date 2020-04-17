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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: 114 خرقا حوثيا للهدنة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الجمعة 17 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن انتهاكات ميليشيات الحوثى للهدنة بلغت 114 خرقا خلال 24 ساعة.
وأوضح التحالف فى بيان - حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة -"نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس فى الجبهات"، وأضاف: "ملتزمون بالهدنة وندعم جهود المبعوث الأممى إلى اليمن"
وكان التحالف أعلن أمس، أن انتهاكات ميليشيات الحوثى للهدنة بلغت 100 اختراق خلال 24 ساعة، وشملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن كان قد أعلن فى الثامن من أبريل وقفا شاملا لإطلاق النار باليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشى فيروس كورونا المستجد.
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