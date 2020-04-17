مجلس الأمن القومي التونسي يقرر تمديد الحجر الصحي الشامل

الجمعة 17 أبريل 2020

صورة أرشيفية

قرّر مجلس الأمن القومي التونسي تمديد الحجر الصحي الشامل، الذي كان من المنتظر أن ينتهي يوم 20 من الشهر الجاري.



وأكد المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، على ضرورة تقديم الحكومة لمقترحات تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا، بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.

وبحث مجلس الأمن القومي القرارات التي يمكن اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية.

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وجاء في البيان أن الوزارات المعنية ستتولى الإعلان عن هذه القرارات.

وأضاف البيان أن المجلس أوصى بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال، ومتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم .

وورد في البيان أن أعضاء المجلس قاموا بدراسة الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبحث المجلس أيضا الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس.

وشدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في افتتاح جلسة مجلس الأمن القومي على أن المجلس يتولى دراسة الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات، ويقوم بتقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة.