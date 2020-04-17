منظمة الصحة العالمية: الصين تعمل لعدم ترك أي حالة كورونا دون تسجيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف في إيجاز صحفي إن مراجعة قامت بها الصين ورفعت إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا بشدة اليوم الجمعة هي "محاولة لعدم ترك أي حالة دون تسجيل".

وقالت إن السلطات الصينية عادت إلى بيانات الجنازات ودور رعاية المسنين ومستشفيات الحميات والمستشفيات الأخرى ومراكز الاحتجاز وكذلك عدد المرضى الذين توفوا في البيوت في مدينة ووهان بؤرة وباء فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى ان الصين قللت حصيلة المتوفين فيها بفيروس كورونا وأدان منظمة الصحة العالمية بسب الدعم الذس تقدمه لنهج بكين.