شكرا لقرائتكم رغم منع التجمعات.. قرية مصرية تستقبل متعافي بزفة شعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل أهالي قرية مصرية ممرضا من أبناء القرية بالطبل والمزمار وزفة شعبية رغم التحذيرات من التجمعات خوفا من تفشي الوباء.

وشهدت قرية الشيخة سالمة التابعة لمركز شبين القناطر فى محافظة القليوبية شمال القاهرة، واقعة مثيرة حيث استقبل أهالي القرية ممرضا من أبنائها بعد شفائه من كورونا وخروجه من مستشفى العزل بالطبل البلدي والمزمار والرقص رغم التدابير الاحترازية وتعليمات السلطات التي تمنع الاختلاط وتحذر من التجمعات والتكدسات.

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وحمل أبناء القرية الممرض المتعافي فور وصوله إلى البلدة على أعناقهم ، وطافوا به في شوارعها ، فيما أطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجًا بقدومه وتعافيه.

وكشف أحد أبناء القرية "للعربية.نت" أن الممرض ويدعى أيمن أبو زيد الزمك، أصيب بالفيروس خلال مخالطته لحالة مصابة في عمله، مؤكدا أنه يحظى بحب أبناء القرية لكونه يقوم بتمريضهم في منازلهم ،ويلبي طلباتهم ،ولا يدخر جهدًا في تقديم كل سبل المساعدة لهم.

كما أضاف أن ابناء القرية شعروا بالحزن الشديد لإصابته، وكانوا يتابعون حالته طيلة فترة وجوده في المستشفى ،ويلبون طلبات أسرته في غيابه .

وقال إن ما حدث من أهالي القرية تجاه ابنهم مجرد رسالة تعبير عن حبهم له رغم تجمعهم الكبير بالمخالفة للتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، مؤكدا أن فرحتهم بشفائه كانت أقوى من اَي مخاوف أو مخاطر الإصابة بالفيروس .