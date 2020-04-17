الشيخ العيلاني: قرار تأجيل زيارة دياب لصيدا يعتبر بمثابة رسالة الى منظميها

رحب إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ بـ"قرار تأجيل زيارة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ التي كانت مقررة يوم غد السبت الى ​المستشفى التركي​ في صيدا"، معتبراً ان "هذا القرار بمثابة رسالة الى منظمي الزيارة وهو كشف عن الطريقة الخاطئة التي تمت فيها دعوة دياب"، متمنياً ان "تكون هذه الرسالة وصلت للمعنيين لكي لا يقعوا في الخطأ مرة أخرى، ودياب مرحب به في صيدا لكن ان تكون الزيارة ضمن الأصول المعروفة للجميع".

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