أكدت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، أنه لا صحة للأخبار عن ثبوت إصابتين ب​فيروس كورونا​ المستجد في بلدة الرمادية، موضحة أن ​الصليب الأحمر​ نقل حالتين لإجراء الفحوصات اللازمة، على أن يعودا إلى ​الحجر المنزلي​ ريثما تصدر النتائج.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بلديات صور: لا إصابات في الرمادية إنما اشتباه بحالتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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