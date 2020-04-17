الصحة المصرية: تسجيل 171 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 2844 و205 وفيات

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان المصرية، عن تسجيل 171 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، حيث يعد هذا الرقم الأعلى يوميا منذ انتشار الفيروس في مصر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد إلى أنه "تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​"، لافتا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من ​مستشفيات​ العزل، و205 حالات وفاة.