تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال اليوم.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو عن أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 21 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء، مشدداً على أن المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 34 إلى 91 عاما.
وسجلت في روسيا حتى اليوم 30008 إصابات مؤكدة بعدوى فيروس كورونا، بما في ذلك 273 وفاة و2590 حالة شفاء.
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