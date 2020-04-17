الرئيس التونسي يعلن تمديد الحظر الصحي في البلاد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن "تمديد الحظر الصحي المفروض في البلاد، خلال اجتماع عُقد بقصر قرطاج"، مؤكداً الحرص على "أن يتدارس ​مجلس الأمن​ الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية"، مشددا على "ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات ​الدولة​".

وأشار في نهاية الاجتماع على تولي ​الحكومة​ تحديد المدة القصوى للحظر الصحي، كما تم تداول إمكانية مراجعة منع التجول أثناء ​شهر رمضان​، وجرى مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها بالنسبة إلى ​السنة​ الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها.