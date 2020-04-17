الرئيس التونسي يعلن تمديد الحظر الصحي في البلاد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن "تمديد الحظر الصحي المفروض في البلاد، خلال اجتماع عُقد بقصر قرطاج"، مؤكداً الحرص على "أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية"، مشددا على "ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة".
وأشار في نهاية الاجتماع على تولي الحكومة تحديد المدة القصوى للحظر الصحي، كما تم تداول إمكانية مراجعة منع التجول أثناء شهر رمضان، وجرى مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها.
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