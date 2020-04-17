الجامعة العربية: لوقف الاقتتال في ليبيا والتركيز على مواجهة كورونا

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن "استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني"، مؤكدة الحاجة الملحة لـ"إيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنماية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد على النحو الذي نادى به أكثر من مرة الأمين العام أحمد أبو الغيط".
وجددت الامانة مطالبتها بـ"تجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمرافق الاقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان، أو ممارسة أية أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين قوى الصراع".
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