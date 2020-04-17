الجامعة العربية: لوقف الاقتتال في ليبيا والتركيز على مواجهة كورونا

أعربت الأمانة العامة ل​جامعة الدول العربية​، عن "استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ​ليبيا​ والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين قوات ​حكومة الوفاق​ و​الجيش الوطني​"، مؤكدة الحاجة الملحة لـ"إيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنماية لتفشي ​فيروس كورونا​ في مختلف أرجاء البلاد على النحو الذي نادى به أكثر من مرة الأمين العام ​أحمد أبو الغيط​".

وجددت الامانة مطالبتها بـ"تجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمرافق الاقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات ​المياه​ و​الكهرباء​ عن السكان، أو ممارسة أية أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين قوى الصراع".