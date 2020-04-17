مكتب دياب: الغاء زيارة رئيس الحكومة لصيدا بسبب خلافات بشأن المدعوين

أعلن المكتب الاعلامي في ​رئاسة مجلس الوزراء​، في بيان، عن "الغاء رئيس الحكومة ​حسان دياب​ زيارته التي كانت مقررة إلى ​المستشفى التركي​ التخصصي للحروق والصدمات في صيدا، بسبب خلافات في المدينة بشأن المدعوين". إضغط للمزيد

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