شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب إلزام الشركات بالانتهاء من مشروعات الصرف المسندة إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمحافظة البحيرة مركز كفر الدوار، حيث يوجد بعض المشروعات التى تم بدء العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها، مما يستوجب أن تكون هناك آلية للتعامل مع هذه الشركات وإلزامها بالانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد، شريطة أن يتم توفير الاعتمادات المالية.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك عددا من المشروعات خاصة فى القرى لم يتم الانتهاء منها، وهذا نتج عنه تأخر إدراج قرى أخرى بالمحافظة، مقترحا وضع جدول زمنى حين الاتفاق على إسناد بعض الأعمال للشركات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المشروعات، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات، ولابد من مراعاة ذلك فى الاتفاق.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لما يحظى هذا القطاع باهتمام كبير لأنه واحدا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، ولهذا يجب أن يتم العمل فيها وفقا لآلية ومعايير ثابتة، على أن يتم الانتهاء من المشروعات المتوقفة أولا، ومن ثم يتم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة.

وطالب عضو البرلمان، إلزام الشركات المتقاعسة بالانتهاء من الأعمال المسندة إليها، على أن تنص العقود المبرمة فى المستقبل على ذلك، حتى لا يتم تعطيل العمل، خاصة وإن كانت هذه الشركات هى السبب فى عدم الانتهاء من الأعمال المسندة إليها.