فندق موݣادور يبدأ في استقبال مصابي “كوفيد-“19 في طنجة – فيديو

فيديو: يونس اليموني
شرع فندق موكادور في طنجة، اليوم الجمعة، في استقبال حالات الإصابة بـ”كوفيد19″ بعد تحويله إلى مركز استشفائي.
وعاين موفد “اليوم 24” إلى عين المكان، وجود عدد من سيارات الإسعاف، وحواجز تحيط بجنبات المكان، فضلا عن وجود تقنيي الإسعاف المرتدين للأقنعة، واللباس الواقي من الفيروس التاجي.
وكانت الشركة المالكة للفندق، وضعت أزيد من 80 غرفة رهن إشارة وزارة الصحة، إذ أنهت السلطات المحلية، ومصالح وزارة الصحة، أمس الخميس، تجهيزها بالمعدات اللازمة للشروع في استقبال الحالات المصابة، ناهيك عن تنقيل الأطر الطبية، والتمريضية إلى الفندق، إذ ستشرع في علاج الحالات المصابة وفق بروتوكول وزارة الصحة.
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