368 إصابة بكورونا بجهة فاس مكناس.. 205 بفاس لوحدها و0 إصابة ببولمان

سجلت جهة فاس مكناس خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19.

وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للحالات المؤكدة بالجهة إلى 368 حالة، حسب ما علم لدى المديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس.

وتتوزع هذه الحالات بين مدن فاس (205 حالة)، مكناس (93)، تازة (37)، إفران (16)، تاونات (6)، صفرو (9)، الحاجب (1) ومولاي يعقوب (1). بينما لم يسجل إقليم بولمان أية حالة حتى الآن.

ووفق حصيلة تطور وباء كوفيد 19، فقد تم إعلان شفاء 53 شخصا من الإصابة، مع حالة شفاء جديدة في مكناس وأخرى بتاونات، بينما سجل استقرار عدد الوفيات في 21 حالة على مستوى الجهة.

يذكر أنه تم إحصاء 281 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية على الصعيد الوطني ليبلغ العدد الإجمالي 2564 حالة.